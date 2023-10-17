مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل بالذكرى الخمسين للفنان سعيد العدوى

احتفلت مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك مساء أمس الأثنين بالذكرى ال ٥٠ للفنان الراحل سعيد العدوى، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف رضا، الدكتور حسام رشوان، الدكتوره أمل نصر

تناولت الاحتفالية مشوار الحياة الفنية للفنان الراحل العدوى خلال مسيرته العلميه والعمليه كما استعرضت الاحتفاليه بعض من مقتطفات من مذكراته الذى كتبها بخط يده، بعض من أعماله الخالده الذى برع برموز ولمسات فنيه خاصه ميزته حتى اليوم وغدا وجعلته احد اهم أعمدة الابداع فى الفنون الحفر والرسم والتصويرفى مصر فى الدراسه النقديه التى قدمت .

كما تم استعرضت زوجته بعض من الصور الشخصية مشيرة إلى ان العدوى له حروف وزخارف ورموز من ابتكارته تخصه فقط

جاءت الاحتفاليه لذكرى ال٥٠ للفنان كبير الراحل الحاضر سعيد العدوى بين مشوار حياته واستعراض مقتتطفات من مذكراته الخاصه والمرسم وبعض من اعماله.

حضر الاحتفال زوجته وجيهة العدوى، دكتور عماد ابوغازى وزير الثقافه الأسبق، د. سامى محمد ابو طالب عميد كلية فنون المنيا الأسبق، د.سيد قنديل رئيس جامعة حلوان ،الكاتب محمد سلماوى، د. حسين الشابورى، د.حمدى أحمد عميد كلية تربيه سابقا ،مهندسة الديكور جيهان جاد، مهندسة الديكور، د. عليا عبد الهادى، الفنانة التشكيلية غاده بشير.

يعد سعيد العدوى أحد أهم الفنانين التشكيلين المصريين والذى عاش بين عامى ١٩٣٨ و١٩٧٣ حيث درس فى الفن بالأسكندرية بعد أن التحق بأول دفعه لكلية الفنون الجميله بالأسكندريه عند انشائها ١٩٥٧ وتخرج عام ١٩٦٢

وتخصص العدوى فى فن الحفر والطباعة وحصل على درجة الماجستير فى فن الحفر عام ١٩٧٢ عن موضوع تناول فنون الخط العربى وله مقتنيات فى عدد من المؤسسات و متاحف بالأسكندريه والقاهره ومعهد العالم العربي بباريس وروما وباريس ومتحف الفنون الجميله وغيرها

IMG-20231017-WA0002

IMG-20231017-WA0003