جامعة حلوان تطلق مبادرة "طالب بس حريف" للحصول على وظائف فنية ومهنية

أعلن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عن إطلاق مبادرة طالب بس حريف وهي خبرة وظيفية كنموذج لإنماء حلول مثلى لتمكين طلاب الجامعة من الحصول على وظائف فنية ومهنية لائقة، وتم إطلاق المبادرة استجابة لرؤية رئيس الجامعة التي أعلنها في الملتقى الوظيفي التاسع عشر.

تأتي تلك المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سماح سالم، مديرة المركز.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين طلابنا من الحصول على فرص وظيفية تناسب تخصصاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث إن دعم الخبرة الوظيفية للطلاب يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في بناء مستقبلهم المهني بشكل فعّال."

وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة تهدف إلي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات قيادة الجامعة في استثمار طاقات شباب الجامعة لصالح خدمة الجامعة والمجتمع، والاستجابة لاحتياجات شباب الجامعة في الحصول على فرصة عمل داخل الجامعة، بجانب الالتزام بتوفير فرص عمل مهنية لطلاب الجامعه تتناسب مع مهاراتهم الفنية التي يمتلكونها، وايضا تقليل الفجوة بين الطلاب الباحثين عن العمل أثناء الدراسة وفرص العمل المتاحة بالجامعة، بالإضافة إلى التدريب المهني لذوي المهارات المحدودة من الطلاب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.

وتابع: “تتمثل مزايا المبادرة فى عقد عمل قانوني بين الطالب والجامعة، راتب مناسب ومنصف ومضمون، وجبة غداء، ظروف عمل امنه وصحية، شهادات خبره ممنوحة”.

واستطرد: ولجميع المهتمين من أبنائنا الطلاب برجاء ملئ الرابط حتى يتمكن المركز من حصر الكفاءات و حصولهم على الخبرة الوظيفية الملائمة لقدراتهم.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS8EPPMSfzHFI4ufgtCUdFWDqaPINopBLyDMJ8zzfhnYMd5A/viewform?usp=sf_link

وتتمثل متطلبات الالتحاق التسجيل الإلكتروني للطلاب، توقيع عقد العمل، تقييم إنتاج الطلاب المشاركين تحت إشراف مركز الصيانة أو الكليات التي تتيح وظائف طلابية، المتابعة المستمرة.

ويشارك بالمبادرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية (التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة)، مركز الصيانة بالجامعة، جميع كليات الجامعة، مركز التطوير الوظيفي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مركز بحوث وتدريب القادة، مركز الحساب العلمي، مركز ذوي الاعاقة، مكتب التصنيف الدولي، الإدارة الهندسية بالجامعة، إدارة المتابعة، شركات وجهات التوظيف بالمجتمع.