الذهب الأبيض يرسم البسمة علي الوجوه.. الفلاحون: اهتمام السيسي بالقطن أعاد فرحة المزارع

ارتسمت فرحة كبيرة على وجوه المزارعين بمحافظة الشرقية أثناء جني تعبهم مده لا تقل عن نصف عام عاشها كل مزارع بين حقوله من الصباح حتى المساء ما بين كد وكفاح ينتظر لحظة راحته وجني محصوله من الذهب الأبيض "القطن".

ورصدت "البوابة نيوز" فرحة المزارعين الذين أكدوا أن محصول القطن من المحاصيل الرئيسية التى يعتمد عليها الفلاح فى حياته المعيشية وأن المحصول هذا العام مبشر بالخير .

وفي البداية قال عمرو الأعصر من كبار المزارعين بالمحافظة، إنه يحرص على زراعة محصول القطن منذ سنوات طويلة كونه المحصول الرئيسى الذى يعتمد عليه المزارعون لسد متطلبات الحياة المعيشية طوال العام، حيث يتم حرث الأرض وتخطيطها وإمدادها بسماد السوبر ثم زراعتها بالبذور المنتقاة من قبل الجمعية الزراعية، فضلا عن تقديم كافة أوجه الرعاية من أسمدة ومبيدات زراعية وكذلك الرى فى المواعيد المحددة، لافتا إلى أن الفرحة تعم أرجاء الحقول ابتهاجًا بجنى المحصول.

وقال جمال الشبراوي مزارع بمركز فاقوس، إن القطن من المحاصيل التي تحتاج إلى فترة كبيرة في الأرض ويبدأ الحصاد مع بداية شهر أكتوبر لافتا إلى أن القطن المصري من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم ويتميز بطويل التيلة ويوصف بأنه "الذهب الأبيض".

وأضاف أن القطن المصري ظل على مر عصور طويلة يحتل المرتبة الأولى وكان يصدر إلى الخارج.

وأوضح السيد علي من كفر صقر، أن القطن أعاد المزارع إلى زراعته مرة أخرى بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي به والعمل على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعته وتوفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية والأسمدة وتسويق المحصول بأسعار مجزية.

وأكد المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم زراعة 43 ألفًا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثمارة وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة، لافتاً إلى أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية وإنه تم تجهيز 26 حلقة تسويقية لتجميع القطن من المزراعين.

ومن جانبه، أشار المهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية الي إقبال المزارعين على زراعة محصول القطن والتوسع فى زراعته هذا العام لافتا إلى أنه يعود لاهتمام القيادة السياسية بالمحصول فى ظل خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة خاصة أننا بحاجة إلى زيادة نسبة الزيوت المستخرجة من بذرة القطن بالإضافة إلى مخلفات القطن والتى تستخدم كعلف حيوانى مما يسهم فى حل مشكلة الأعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن محصول القطن هذا العام مبشر بالخير أملا فى أن يكون السعر عادلا فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة وذلك فى ظل الاهتمام بالمحصول وزيادة سعره من خلال تطبيق المنظومة الجديدة فى عملية التسويق.

وقال المهندس على شعبان رئيس منظومة تسويق القطن بالشرقية، إنه تم إقامة المزاد بمحافظات وجه بحرى بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية وتم فتح المزاد بسعر 5500 جنيه للقنطار للتداول على 3857 كيس بإجمالى 4890 قنطارا، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن بمشاركة 10 شركات من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

ويذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى حيث تعتمد على الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وزيادة تنافسيتها عالميا مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.