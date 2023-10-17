بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم المتفوقات بالزهور الثانوية

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طابور الصباح بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء من الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي 2023 / 2024، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا.
واستمع وكيل الوزارة لإذاعة المدرسة وكلمة الصباح عن "انتصارات شهر أكتوبر"، كما أجرى وكيل الوزارة حديثًا صحفيًا مع الطالبة ملك أبو السعود أبو الفتوح تناول خلاله أهمية النشاط المدرسي وأنه ليس مضيعة للوقت ودوره في بناء الشخصية الإيجابية مشيدًا باهتمام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بملف التعليم بالمحافظة ودعمه الأنشطة الطلابية.
كما أشار وكيل الوزارة إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة من خلال تطوير المناهج التعليمية، ولفت وكيل الوزارة لمواهب طلاب وطالبات المحافظة التي باتت تنافس بقوة على المراكز العشر الأولى في مجال المسابقات والأنشطة، وتطرق وكيل الوزارة لأهمية دور الأخصائي النفسي في علاج الظواهر السلبية داخل المدرسة التي تعاظم دوره داخلها باعتباره المتخصص وصاحب الرؤية الصحيحة لعالج المشكلات كمشكلة التنمر وغيرها بالمجتمع وفي نهاية الكلمة قدم وكيل الوزارة التحية للطالبات متمنيًا لهم عاما دراسيًا موفقا.
وفي الختام، كرم وكيل الوزارة الطالبات المتفوقات للعام الدراسي 2022 / 2023 للصف الأول الثانوي وهن الطالبة نور محمد سالم وملك ياسر سعد أبو الخير وميادة حسام محمود حسين وحنين حمادة فوزي عبد المطلب ولجين هاني محمد سرور ودينا محمد عبد الرحمن شبانة وحسناء محمد محمد علي وإينال سمير أحمد علي ومنة الله إبراهيم سمير وشذا صلاح عبد الله محمد.
كما كرم وكيل الوزارة فريق التربية الموسيقية لحصوله على المركز الأول جمهوري بمركز تنمية القدرات وهن الطالبة نور إلهامي نعيم وريناد عبد الحميد الشريف وميران أحمد الكومي وحبيبة ماهر محمد ومنه الله عبد المغني.
وكرم وكيل الوزارة أيضًا من خلال مجلس أمناء الإدارة مديرة المدرسة أمال صبحي لجهودها المبذولة وحصول طالبات المدرسة على عدة مراكز أولى على مستوى المحافظة بالثانوية العامة العام الماضي.
وشهد التكريم بطابور الصباح مبروك الغمريني رئيس مجلس المدينة ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وأحمد السيد عضو مجلس أمناء الإدارة نائبا عن رئيس مجلس الأمناء بالإدارة وآمال صبحي مديرة المدرسة وعبدالسلام الفقي مقدم الحفل.