أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023

برلين.. يقوم المستشار الألماني أولاف شولتز بجولة في المنطقة، تستمر لمدة يومين، يزور خلالها إسرائيل ومصر، لبحث وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

برلين.. يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمقر المستشارية الألمانية في العاصمة برلين، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل، في إطار التنسيق المشترك حول بحث الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

مسقط.. تستضيف سلطنة عُمان الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بيروت.. يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة نيابية، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين.

واشنطن.. يصوت مجلس النواب الأمريكي لانتخاب رئيس جديد له.

بكين.. يُعقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين، ويستمر لمدة يومين، ويحضره كبار المسؤولين الصينيين وقادة الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى عدد من القادة.

سول.. تنظم كوريا الجنوبية معرضًا دوليًا للدفاع، في قاعدة سول الجوية، ويستمر لمدة ستة أيام، لعرض المعدات والتقنيات العسكرية المتقدمة، وستشارك فيه 550 شركة من 35 دولة.

أبو ظبي.. يلتقي المنتخب الإماراتي لكرة القدم نظيره اللبناني، مساءً، في لقاء ودي، يُقام على ملعب "آل مكتوم" بنادي النصر في دبي بالإمارات، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

تونس.. يلتقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره الياباني، في لقاء ودي، يُقام على ملعب نوفيير بمدينة كوبي اليابانية.