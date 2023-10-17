برلماني: توجيهات السيسي بتنفيذ مشروعات قناة السويس تستهدف تعظيم قدراتها

قال نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، تهدف إلى تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازا تاريخيا لتسهيل حركة مرور السفن في أقصر وقت ممكن، مما ساهم بشكل كبير في عبور العديد من السفن وزيادة دخول العملة الصعبة إلى مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعطي أولوية دائمة لتطوير مشروعات المجرى الملاحي لقناة السويس، لأنها تعد أحد أكبر الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية وسبب رئيسي في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن الدولة المصرية تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل على دعم جهود التنمية الشاملة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقه.

