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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تدعو لمناهضة خطاب الكراهية ورسائل العنف في العالم

مقتل طفل فلسطيني
مقتل طفل فلسطيني
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دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إلى مناهضة خطاب الكراهية ورسائل العنف في العالم، على خلفية حادثة مقتل طفل فلسطيني وإصابة والدته بجراح في مدينة (شيكاغو) الأمريكية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك"، إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" كان واضحا جدا عندما تحدث بأن اللهجة المهينة للكرامة الإنسانية التي تحرض على العنف لا ينبغي أبدا قبولها. 

وأضاف "دوجاريك"، أن الأمين العام دعا بوضوح شديد الزعماء السياسيين في كل مكان إلى التحدث علنا ضد التعصب المناهض للمسلمين، وخطاب الكراهية، ومعاداة السامية، مشيرا إلى المسئولية الكبيرة التي قال إنها تقع على عاتق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة ألا تعمل هذه الشركات على "نشر الكراهية ورسائل العنف التي تحرض الناس على فعل ما فعله ذلكم الرجل في شيكاغو".

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المتحدث باسم الأمم المتحدة ة مقتل طفل فلسطيني
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