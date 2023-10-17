بولندا: وصول 23 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، استقبال 23 ألفا و600 لاجئ، قادمين من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير 2022 إلى أكثر من 16.4 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية - أن حوالي 25 ألف مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14.6 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.