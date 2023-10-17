رئيس البرلمان العربي: العاصمة الإدارية نموذج عمراني وخدمي فريد

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي التي وضعت أسس الجمهورية الجديدة، فضلا عن الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية، معربا عن فخره واعتزازه بالتجربة المصرية التي تجاوزت الكثير من التحديات وحققت نهضة شاملة في المجالات كافة.

جاء ذلك بمناسبة زيارة العسومي مع وفد برلماني رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى العاصمة الإدارية حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس، الذي قدم شرحا وافيا عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها.

وقال العسومي إن ما رأيناه خلال زيارتنا للعاصمة الإدارية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قدمت نموذجًا عمرانيًا وخدميًا فريدًا يحتذى به، حيث دخلت مصر من خلاله إلى بوابة المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، مقدما خالص التهاني لمصر لانطلاقها بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة تحقيقا لتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم.

وفي مستهل الزيارة، قام الوفد بتفقد أبرز هذه المعالم وفي مقدمتها مقر مجلس النواب والمسجد الكبير، والحي الحكومي الذي يجمع مباني الوزارات، والحي الدبلوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات التي تم بناؤها والمرافق الخدمية التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية والتي ستسهل عملية وصول المواطنين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الجانب الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال مما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وزيادة أعدادهم بالصورة التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية بالجمهورية.

كان البرلمان العربي منح مشروع العاصمة الإدارية جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021.