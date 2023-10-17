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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة والأردن يتفقان على أهمية حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية

الاوضاع في غزة
الاوضاع في غزة
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اتفقت الولايات المتحدة والأردن، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - في بيان - أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عبر أوستن، عن دعمه لإسرائيل، وتشاور مع العاهل الأردني بشأن الجهود الإقليمية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية - بحسب بيان - أن "أوستن، ركز خلال مكالمته مع العاهل الأردني على سلامة المدنيين"، مؤكدا مجددا قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مجددا التزام واشنطن بأمن عمَّان.

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الولايات المتحدة الأردن غزة المساعدات الإنسانية
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