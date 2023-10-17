بالفيديو.. خبير سياسي: التوافق بين السيسي وبايدن أدى لوصول المساعدات لقطاع غزة

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدولة المصرية دائما ما تضع القضية الفلسطينية ضمن أولويتها، وعلى مدار المرحلة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، مصر تعد رقم مهم جدا في المعادلة.

وقال "إسماعيل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تنتهج خطوات منظمة وواعية وليست مجرد كلمات وعبارات بشأن أزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثلما حدث في الموقف المصري الرافض لخروج رعايا الولايات المتحدة من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة، وبالتالي هذا دور وإجراء فعال، وتأكيد على الاعتبارات الإنسانية في الحالة الفلسطينية مما أدى إلى أن يكون موقفا عاما اتخذته أمريكا وفقا لما أعلنه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

وتابع، أن مصر وجهت الدعوة لتنظيم قمة إقليمية ودولية بشأن الأزمة في قطاع غزة، متوقعا أن تفرغ نتائج مباشرة على الأرض وليست عبارات فضفاضة.

وأردف، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن توافق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حول أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لقطاع غزة، يشير إلى أن الولايات المتحدة التي لها دور كبير بالتأثير على الجانب الإسرائيلي، تعد تكون نقطة مهمة يمكن البناء عليها في مسار تقدم واضح في هذا الملف الخطير.