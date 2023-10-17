"الصحة" الفلسطينية: 2837 شهيدا و12 ألف جريح منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الشرقية منذ بداية العدوان وحتى الآن إلى 2837 شهيداً ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وذلك بحسب خبر أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.