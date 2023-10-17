العسومي: العاصمة الإدارية المصرية نموذج عمراني وخدمي فريد يحتذى به

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وضعت أسس الجمهورية الجديدة فضلا عن الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية، معربا عن فخره واعتزازه بالتجربة المصرية التي تجاوزت الكثير من التحديات وحققت نهضة شاملة في المجالات كافة.

وأشار العسومي إلى أن ما رأيناه خلال زيارتنا للعاصمة الإدارية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جمهورية مصر العربية قدمت نموذجًا عمرانيًا وخدميًا فريدًا يحتذى به، حيث دخلت مصر من خلاله البوابة المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، مقدما خالص التهاني لمصر لانطلاقها بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة تحقيقا لتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم.

جاء ذلك بمناسبة زيارة العسومي مع وفد برلماني رفيع المستوى من البرلمان العربي إلىالعاصمة الإدارية حيث كان في استقبالهم المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، حيث قدم شرحا وافيا عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها .

وفي مستهل الزيارة قام الوفد بالمرور على أبرز هذه المعالم وفي مقدمتها مقر مجلس النواب المصري والمسجد الكبير، والحي الحكومي الذي يجمع مباني الوزارات، والحي الدبلوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات التي تم بناؤها والمرافق الخدمية التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية والتي ستسهل عملية وصول المواطنين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الجانب الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتسهيلا لإجراءات لإنهاء المعاملات بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال مما سيسهم في دفععجلة الاقتصاد المصري وزيادة أعدادهم بالصورة التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية بالجمهورية.

من الجدير بالذكر أن البرلمان العربي منح مشروع العاصمة الإدارية جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021.

https://youtu.be/EFA-yH5vYnk