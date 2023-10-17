أهم الأضرار المتعلقة بفيتامين الشمس وتأثيرها على الصحة العامة

تعد بعض الفيتامينات والمعادن حيوية عندما يتعلق الأمر بضمان عمل أجسامنا بأفضل ما لديها من قدرات ويمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى شعورك بالضعف والإرهاق بل ويجعلك عرضة للأمراض من خلال تلف الأعضاء الحيوية ولهذا السبب يعتمد الكثيرون على المكملات الغذائية اليومية وغالبا ما تكون على شكل أقراص ومع ذلك فإن تناولها يمكن أن يكون له بعض المخاطر على الصحة.

وحذر الدكتور روس بيري الطبيب العام والمدير الطبي لعيادات الجلد في Cosmedics من مخاطر تناول كميات مفرطة من فيتامين د أو كما يعرف بفيتامين الشمس على الصحة العامةوأوضح سبب الحاجة إلى فيتامين د قائلا إن فيتامين د هو في الأساس عنصر غذائي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة ليعمل ويبقى في صحة جيدة ويساعد فيتامين د الجسم على استخدام الكالسيوم والفوسفور للحفاظ على صحة وقوة العظام والعضلات والأسنان.

إن نقص فيتامين د يمكن أن يتسبب في أن تصبح العظام هشة وضعيفة ما قد يؤدي إلى تشوهات و لقد تم ربط نقص فيتامين د بانخفاض الطاقة و الشعور بالتعب لذا فمن الطبيعي أن يؤدي الحصول على جرعتك اليومية من خلال التعرض الطبيعي للشمس إلى زيادة مستويات الطاقة.

ومع ذلك في فصل الشتاء قد لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتهم من إنتاج فيتامين د وبذلك يكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وتوصي الهيئات الصحية بتناول مكملات فيتامين د يوميا طوال أشهر الخريف والشتاء ولكن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د قد يكون له مخاطر صحية وفقا للدكتور بيري والذى اوضح خلال تصريحات صحفية له.

إن تناول الكثير من فيتامين د كمكمل على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكالسيوم في الجسم ما يمكن أن يضعف العظام ويلحق الضرر بالقلب والكلى انه يجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين د يوميا وفي الواقع 10 ميكروغرام (كمية المكملات القياسية) ستكون كافية وينطبق هذا على البالغين بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات أكثر من 50 ميكروغراما والرضع أقل من 12 شهرا أكثر من 25 ميكروغراما.

وحذر أن المستويات العالية للغاية من فيتامين د يمكن أن تسبب الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب وحتى الموت.

وإذا كنت قلقًا بشأن كمية الفيتامينات التي تتناولها وأية أعراض لنقصها أو الإفراط في استهلاك الفيتامينات فيجب عليك استشارة الطبيب.