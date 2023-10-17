بالفيديو.. الأرصاد: "مفيش أمطار على القاهرة والطقس خريفي مائل للحرارة"

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لتأثر البلاد بالأجواء الخريفية ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه بالأمس كانت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية، وبالفعل سقطت الأمطار على بعض المحافظات مثل كفر الشيخ وبعض مناطق الإسكندرية والدقهلية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار لليوم الرابع على التوالي نظرًا لوجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة على المناطق الساحلية وستكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والسواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض مناطق وسط سيناء.

وتابعت، أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة من اليوم وعلى منطقة دون الأخرى بالإضافة إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، قائلة: “مفيش سقوط أمطار على القاهرة الكبرى أو جنوب الوجه البحري”، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتسجل العظمى على القاهرة ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية ونشهد طقس خريفي مائل للحرارة ومعتدل على السواحل الشمالية .