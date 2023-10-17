وزير البترول يستقبل فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كريستينا لوبيلو رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، بحضور السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعمل على خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين، وكذلك استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 أوائل شهر ديسمبر بالإمارات.

وشهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضية الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات و المبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبى خلال قمة المناخ Cop28 والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبي.

ورحب الملا بالدعوة مؤكدا تقديره للشراكة الناجحة بين الجانبين وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية على صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي كانت أحد الإيجابيات التي تم إبرازها خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ COP27 ، وتتضمن من بينها تنفيذ أهداف مبادرة خفض الميثان و دمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات لتنفيذ.

وتم التأكيد على أهمية العمل جنبا إلى جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد أهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ.

وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء أن مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي و ان الاتحاد الأوروبي حريص على تواجد مصر كطرف أساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة .

كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي ومنها الإسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي و الاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتأكيد علي أهمية بحث إقامة سوق للهيدروجين و الإسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته.

وأشار الملا في هذا الإطار إلى أهمية توجيه الاستثمارات في مجال إقامة خطوط نقل الهيدروجين لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الهيدروجين و دعم التوسع في استخداماته.