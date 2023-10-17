الأهلي ينسق مع علي معلول تفاصيل الالتحاق بالبعثة في تنزانيا

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي يتواجد برفقة منتخب ‏تونس لخوض مباريات الأجندة الدولية الودية.‏

وأوضح أنه حرص على التواصل مع اللاعب ومتابعة كافة الأمور الخاصة بلحاقه ببعثة الفريق في تنزانيا خلال ‏الساعات القادمة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

وقيد الأهلي 30 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسى تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم دون 11 لاعبا دوليا بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي، ويتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).