الأهلي يرفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي

حرص اندرياس إندويا، مخطط الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رفع الحمل البدني للاعبين على هامش مران الفريق الأحمر مساء الإثنين، حيث قاد فقرات بدنية مكثفة للاعبين في الجيم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.‏

وأدى اللاعبون فقرة من الجري الخفيف حول الملعب، أعقبتها فقرة بدنية مكثفة في الجيم، في إطار برنامج الجهاز الفني للارتقاء بمعدلات اللياقة ‏البدنية للاعبين قبل المباراة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏