أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 08:40 ص

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023، وذلك بعد الارتفاع خلال الأيام الماضية على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,669 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,335 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,001 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,557 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 18,520 جنيها.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًا بعد قفزة قوية الأيام الماضية، ليصل إلى 1,915.20 دولار.