وكيل "تعليم جنوب سيناء" يشيد بمعرض شرم الشيخ الأول للكتاب

أشاد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بفعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، التي لقيت إقبالًا من طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المعرض بدورته الحالية يشارك به ما يقارب من 20 ناشرًا بين دور نشر خاصة، وقطاعات لوزارة الثقافة، كالهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، ووزارات أخرى من بينها وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ويضم كتبًا تتناسب مع كل الفئات العمرية.

جاء ذلك خلال تفقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فروع وأجنحة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب وفي إطار احتفالات الثقافة والمحافظة بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة أن المعرض فرصة متميزة لاستعراض المواهب والتراث السيناوي الأصيل المتميز كجزء من ثقافة المكان المضيف الذي يهدف له المعرض، لافتا إلى أن المعرض هذا العام يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد التي تشكل ملحمة من مفاخر الوطن والعسكرية المصرية، مؤكدًا روابط النصر بين الماضي والحاضر التي ستظل متصلة سواء في ملحمة النصرأو التنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، كما أكد أهمية الاستفادة من المعرض من قبل طلاب المدارس ببناء الوعي والعقول كجزء من تشكيل الشخصية والهوية المصرية وسط متغيرات عالمية وثورة تكنولوجية وانفجار معرفي هائل .

رافق وكيل الوزارة حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ التعليمية.

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