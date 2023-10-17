ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 3 اجتماعات لـ«صناعة النواب» لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الصناعة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الأعمال العام.  

بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
 

ads
لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات النائب محمد السلاب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع
ads