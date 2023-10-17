اليوم.. 3 اجتماعات لـ«صناعة النواب» لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الصناعة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الأعمال العام.

بينما تناقش خلال اجتماعها الثالث: خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني فيما يخص قطاع الثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

