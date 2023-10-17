رئيس وزراء كندا يدعو لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

طالبت الحكومة الكندية، بفتح ممر مساعدات إنسانية لغزة، داعية الكنديين الذين يعيشون في لبنان على التفكير في المغادرة ما أمكنهم ذلك.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خطاب مدته 12 دقيقة في مجلس العموم "تدعو كندا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممرات إنسانية؛ حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة".

وقال ترودو إن خمسة كنديين قتلوا، واعترف للمرة الأولى بأن ثلاثة كنديين مفقودين "قد يكونون محتجزين كرهائن".

وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى أولئك الذين يعيشون في غزة، وناشد المجتمعات الكندية دعم بعضها البعض، وعدم الانقسام حول الأزمة.