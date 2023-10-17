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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين

بوتين
بوتين
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وصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وهبطت طائرة بوتين قبيل الساعة 9:30 صباحا (01:30 بتوقيت غرينتش) في العاصمة الصينية، وسيبقى الرئيس الروسي في بكين لمدة يومين (17 و18 أكتوبر).

وتنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، والذي من المقرر أن تجري فيه مناقشات بين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.

وينعقد المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد" في عام الذكرى العاشرة للمبادرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج.

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