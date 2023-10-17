حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام

تحت عنوان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب".. قالت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

وأضافت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "تعد هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين".

وتابعت: "سيشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية".