فلسطين.. تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في دير البلح وسط القطاع، وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.