إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 314.25 نقطة ما يعادل 0.9 % عند 33984.54 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 45.85 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4373.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 160.75 نقطة ما يعادل 1.2 % عند 13567.98 نقطة.

وفي العملات، انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات حيث كان المستثمرون يراقبون نتائج الشركات.

وانخفض الذهب، لكن المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا ظل فوق المستوى الرئيسي 1900 دولار، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4% عند 1،934.30 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.