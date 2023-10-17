لأسباب شخصية.. على فرج ينسحب من بطولة جراسهوبر 2023 للإسكواش

انسحب النجم علي فرج لاعب وادى دجلة، من المشاركة فى بطولة Grasshopper Cup 2023.

حيث أعلنت رابطة المحترفين منذ قليل، أنه لسوء الحظ اضطر علي فرج للانسحاب من منافسات بطولة كأس جراسهوبر لأسباب شخصية.

بذلك يصبح محمد الشوربجى هو المصنف الأول للبطولة، كما يصعد مصطفى عسل لاعب الأهلى ليصبح مصنفا ثانيا، ويحتل مكان النجم علي فرج فى الدور.

بذلك يواجه مصطفى فى الدور الثانى الفائز فى لقاء روري ستيوارت الإسكتلندى واوجست داسور الفرنسى.

