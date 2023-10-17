"صوتك.. مستقبلك.. أنزل.. شارك" ندوة للمجلس القومى للمرأة بالدقهلية والهيئة العامة للاستعلامات.. صور

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية اليوم بالتعاون مع مركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "صوتك.. مستقبلك.. انزل.. شارك" بنادى شباب بلقاس وذلك لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت رعاية الدكتورة أمينة شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

فيما أدار الندوة أحمد رسلان عضو المجلس للمرأة بالدقهلية وحاضر فى الندوة الدكتور أحمد محمد توفيق السودانى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية و اعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية " هناء غنيم والدكتوره أميره الشافعى " وذلك بحضور مها الرفاعى نائب رئيس مجلس مدينة بلقاس والدكتوره نجلاء محمود عثمان من مركز اعلام المنصوره وعدد من القيادات الاجتماعيه والجمعيات الاهليه وعدد كبير من النساء .

ودارت الندوة حول مفهوم المجتمع المدنى واهميته فى دعم المرأة والأسرة ودور المجتمع المدنى الذى يضم كل من الجمعيات الاهلية والنقابات والتعاونيات والاحزاب، مما يفتح مجال واسع أمام المرأة للمشاركة بقوة فى العمل العام سواء الاجتماعي أو السياسىى.

كما جرى الحديث فى الندوة عن أهمية دور المرأة والفتاة فى المشاركة السياسية باعتبارها كتلة انتخابية وتصويتية تستطيع ان تصنع فارق فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

كما تناولت الندوة دور القيادة السياسية الداعم للمرأة والذى أصبح ملحوظاً خلال السنوات القليلة السابقة والدليل على ذلك وجود المرأة فى كافة المناصب القيادية وتمثيلها المشرف فى الانتخابات النيابية الاخيرة وأشارت الى خطورة عزوف البعض عن المشاركة فى العملية السياسية وذلك لتأثيرها على مستقبل الاجيال القادمة، وحثت الفتيات على ضرورة المشاركة والتعبير عن الرأى بكل حرية وديمقراطية.

كما تطرقت إلى الحديث عن مكانة المرأة فى الاسلام،بالاضافة إلى تمتع المرأة بكافة الحقوق والواجبات اعمالا للمبدأ الاسلامى النساء شقائق الرجال، لذا من الضروري قيام المرأة بدورها فى المشاركة السياسية لأنه حق أصيل لها كفله الدين وأقرته الدولة.

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