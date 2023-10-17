ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صوتك.. مستقبلك.. أنزل.. شارك" ندوة للمجلس القومى للمرأة بالدقهلية والهيئة العامة للاستعلامات.. صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية اليوم بالتعاون مع مركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "صوتك.. مستقبلك.. انزل.. شارك" بنادى شباب بلقاس وذلك لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت رعاية الدكتورة أمينة شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

فيما أدار الندوة أحمد رسلان عضو المجلس للمرأة بالدقهلية وحاضر فى الندوة الدكتور أحمد محمد توفيق السودانى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية و اعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية " هناء غنيم والدكتوره أميره الشافعى " وذلك بحضور  مها الرفاعى نائب رئيس مجلس مدينة بلقاس والدكتوره نجلاء محمود عثمان من مركز اعلام المنصوره وعدد من القيادات الاجتماعيه والجمعيات الاهليه وعدد كبير من النساء .

ودارت الندوة حول مفهوم المجتمع المدنى واهميته فى دعم المرأة والأسرة ودور المجتمع المدنى الذى يضم كل من الجمعيات الاهلية والنقابات والتعاونيات والاحزاب، مما يفتح مجال واسع أمام المرأة للمشاركة بقوة فى العمل العام سواء الاجتماعي أو السياسىى.

كما جرى الحديث فى الندوة عن أهمية دور المرأة والفتاة فى المشاركة السياسية باعتبارها كتلة انتخابية وتصويتية تستطيع ان تصنع فارق فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

كما تناولت الندوة دور القيادة السياسية الداعم للمرأة والذى أصبح ملحوظاً خلال السنوات القليلة السابقة والدليل على ذلك وجود المرأة فى كافة المناصب القيادية وتمثيلها المشرف فى الانتخابات النيابية الاخيرة وأشارت الى خطورة عزوف البعض عن المشاركة فى العملية السياسية وذلك لتأثيرها على مستقبل الاجيال القادمة، وحثت الفتيات على ضرورة المشاركة والتعبير عن الرأى بكل حرية وديمقراطية.

كما تطرقت إلى الحديث عن مكانة المرأة فى الاسلام،بالاضافة إلى تمتع المرأة بكافة الحقوق والواجبات اعمالا للمبدأ الاسلامى النساء شقائق الرجال، لذا من الضروري قيام المرأة بدورها فى المشاركة السياسية لأنه حق أصيل لها كفله الدين وأقرته الدولة.

IMG-20231017-WA0004
IMG-20231017-WA0004
IMG-20231017-WA0009
IMG-20231017-WA0009
IMG-20231017-WA0000
IMG-20231017-WA0000
IMG-20231017-WA0005
IMG-20231017-WA0005
IMG-20231017-WA0008
IMG-20231017-WA0008
IMG-20231017-WA0006
IMG-20231017-WA0006
IMG-20231017-WA0011
IMG-20231017-WA0011
IMG-20231017-WA0002
IMG-20231017-WA0002
IMG-20231017-WA0007
IMG-20231017-WA0007
IMG-20231017-WA0010
IMG-20231017-WA0010
IMG-20231017-WA0003
IMG-20231017-WA0003
IMG-20231017-WA0001
IMG-20231017-WA0001
ads
اعلام المنصورة الانتخابات الرئاسية الهيئة العامة للاستعلامات الدقهلية المجلس القومي للمرأة بالدقهلية
ads