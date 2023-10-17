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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المبعوثة الأمريكية لشؤون إعادة إعمار أوكرانيا تصل كييف

بيني بريتزكر وزيلينسكي
بيني بريتزكر وزيلينسكي
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن مبعوثتها لشؤون إعادة إعمار أوكرانيا بيني بريتزكر وصلت في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الاثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويشار في بيان الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوثة وصلت إلى كييف برفقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين.

وذكر البيان أن الدبلوماسيين الأمريكيين التقيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميغال وغيرهما من المسؤولين، وكذلك بممثلي أوساط الأعمال الأوكرانية.

وبحثت الأطراف احتمال مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار أوكرانيا مستقبلا، إلى جانب قضايا أخرى.

ولم يكشف بيان الخارجية الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوثة لأوكرانيا.

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المبعوثة الأمريكية إعادة إعمار أوكرانيا
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