مُستشفيات غزة: 254 شهيدًا و562 مُصابًا جراء عدوان الاحتلال على القطاع منذ الليلة الماضية

استشهد 254 فلسطينيًا وأصيب 562 آخرون، منذ الليلة الماضية وحتى مساء الإثنين، العاشر من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى مساء اليوم، استشهد 254 مواطنًا، وأصيب 562 مواطنًا، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهداء، وإصابة 10850 مواطنًا بجراح مختلفة في القطاع.

وبينت المصادر أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلًا، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيدًا، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

ونوهت إلى أن 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال عدوان الإحتلال الإسرائيلي المدارس، وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن 127 موظفًا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي.