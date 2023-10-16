كهربا وإمام عاشور وفتوح.. إجابات صادمة من عمر هريدي المرشح لرئاسة الزمالك

أكد عمر هريدي، المرشح على انتخابات الزمالك، أن نادي الزمالك الأغنى في مصر لما يملكه، مبينا أن نادي الزمالك اسم كبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة نادي الزمالك ليست ملكا للنادي، وتحتاج إلى تطوير كبير وتكلف خزينة نادي الزمالك كثيرا ولا تدر دخل للنادي.

ولفت إلى أن 125 محلا ملكا لنادي الزمالك، مبينا أن حقوق الرعاية لا تتناسب مع نادي الزمالك.

ووجه رسالة قوية لحسين لبيب المرشح لرئاسة انتخابات نادي الزمالك:" بلاش تتكلم عن الصعايدة.. وهو شخص محترم ومهذب بس بلاش الصعايدة"، موضحا أن العلاقات ستكون مفتوحة مع الجميع وكل جهات الدولة والوقوف معها.

وأشار إلى أن هناك 750 مليون جنيه ضرائب على النادي، وأكثر من مليار جنيه ديون، موضحا أنه سيقوم بجدولة ديون النادي.

ولفت إلى أنه سيتعامل مع أزمة كهربا بالقانون، ولن يترك حق نادي الزمالك قائلا:" في حكم تحكيم وهنلتزم بي في الـ 5% من تاريخ حكم الفوائد.. وهحجز على أموال وعقارات كهربا لدى النادي الأهلي".

ووعد هريدي، جماهير نادي الزمالك بتجديد عقد اللاعب أحمد فتوح، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتأسيس شركة للكرة، مؤكدا أنه العقد والرغبة هما الفيصل الوحيد في استمرار أي لاعب مع ناديه، وذلك ردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن انتقال اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي وتألقه مع الفريق الأحمر.