خالد علي: محمد صلاح اختار الطريقة الأنسب لدعم القضية الفلسطينية

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 12:18 ص

تحدث الناقد الرياضي بجريدة البوابة نيوز خالد علي، عن دعم محمد صلاح للأشقاء الفلسطينيين، من خلال تبرعه بمبلغ مالي كبير جدا عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدا أن تلك الطريقة هي الأهم في الوقت الحالي من أجل إنقاذ أرواح ضحايا فلسطين.

وأكد خالد علي في مداخلة تلفزيونية مع برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور، أن محمد صلاح نموذج يحتذى به وكشف عن موقفه من القضية الفلسطينية منذ عشر سنوات وبالتحديد في ٢٠١٣ بعدما أسكت آلاف الإسرائليين في مباراة بازل السويسري ومكابي تل أبيي وسجد على أرض فلسطين المحتلة، وكانت تلك المباراة بداية تعارفه مع جمهور الوطن العربي.

وأشار خالد علي إلى أن الهجوم المتكرر على محمد صلاح أصبح ماسخا ولا يليق أن يتم مع نجم بحجم محمد صلاح، فقداعتاد الناس على مهاجمته بخصوص أي موضوع، وهذه حملة تشوية واضحة ومتكررة على النجم الذي اسعد المصريينسنوات طويلة من خلال تألقه في الملاعب الأوروبية.