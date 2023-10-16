عمر هريدي المرشح على رئاسة الزمالك: حسين لبيب تهرب من مناظرتي

قال عمر هريدي، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، إن وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من الجميع في انتخابات النادي، لافتا إلى أنه طلب إجراء مناظرة مع حسين لبيب إلا أنه تهرب ولم يجري المناظرة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قائمة حسين لبيب منعته من المناظرة لأن له هفوات، مبينا أن 40% من أعضاء نادي الزمالك سيدات.

وأشار هريدي، إلى أن أعضاء نادي الزمالك يرغبون في تغيير البورسلين، مضيفا أن النشاط الاجتماعي مهم جدا لدى أعضاء النادي، "يوجد مصيف وحيد في مرسى مطروح ومساحته لم تعد مناسبة مع أعضاء النادي".

كما أكد أن أعضاء نادي الزمالك، يرغبون في عودة النجيل الطبيعي ببعض الأماكن، مبينا أن 28% من أعضاء النادي من سكان أكتوبر وزايد.