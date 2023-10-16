أهداف عديدة للاحتفال باليوم العالمي للغداء.. تعرف عليها

يحتفل العالم في 16شهر أكتوبر مِن كل عام بِاليوم العالمي للغذاء وَهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

يهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، فيحتفل أكثر من 150 بلد بهذه المُناسبة كُل عام، وفي الولايات المُتحدة ترعى أكثر من 450 مُنظمة تطوعية قومية ومن القطاع الخاص يوم الأغذية العالمي، وتعمل الجماعات المحلية بنشاط في كُل مجتمع من المُجتمعات المَحلية تقريباً.



المنشأ:

بادرت البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال الدورة العشرين لمؤتمر المنظمة المعقودة في نوفمبر عام 1979، إلى إقامة يوم الأغذية العالمي، ويصادف التاريخ الذي وقع عليه الاختيار- وهو 16 أكتوبر/- الذكرى السنوية لإنشاء الفاو في عام 1945. وكان الوفد المجري قد لعب دوراً نشطاً خلال دورة المؤتمر العشرين للمنظمة بقيادة الوزير المجري السابق للزراعة والأغذية الدكتور بال روماني، الذي اقترح فكرة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم،.



الأهداف:

يَهدف يوم الأغذية العالمي إلى:

1. زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم.

2. التشجيع على توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وبذل جهود أكبر على المستويات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف وغير الحكومية لتحقيق هذا الغرض.

3. تشجيع نقل التكنولوجيا إلى بُلدان العالم الثالث.

4. تعزيز التضامن الدوُلي والقُطري في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر واسترعاء الاهتمام نحو المنجزات المتحققة في مجالي الأغذية والتنمية الزراعية.

5. تشجيع مُساهمة جماهير الريف ولاسيَّما النساء وأكثر الفئات حِرماناً في اتخاذ القرارات والأنشطة التي تمس ظروف حياتهم.

6. تشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية.

منذ عام 1981، اعتمد يوم الأغذية العالمي موضوعاً مختلفاً لكل عام من أجل تسليط الضوء على المجالات اللازمة للعمل وتشجيع التركيز المشترك، وَتدور مُعظم المواضيع حول الزراعة لأن الاستثمار في الزراعة فقط جنباً إلى جنب مع دعم التعليم والصحة سَيُغير هذا الوضع، ولابد للجزء الأكبر من هذه الاستثمارات أن يأتي من القطاع الخاص، مع الاستثمار العام الذي يلعب دورا حاسماً لا سيَّما في ضوء تسهيل وتحفيز تأثيره على الاستثمار الخاص، على الرغم من أهمية الزراعة كقوة دافعة في اقتصادات العديد من البلدان النامية، فإن هذا القطاع الحيوي كثيراً ما يفتقر إلى الاستثمار، وعلى وجه الدقة، فقد أظهرت المساعدات الخارجية للزراعة انخفاضاً مَلحوظاً على مدى السنوات العشرين الماضية.

ومن المواضيع الرئيسية ليوم الأغذية العالمي :

• 1981: الأغذية تأتي أولاً.

• 1982: الأغذية تأتي أولاً.

• 1983: الأمن الغذائي.

• 1984: النساء في الزراعة.

• 1985: الفقر في المناطق الريفية.

• 1986: الصيادون و مجتمعات الصيد.

• 1987: صغار المزارعين.

• 1988: شباب الريف.

• 1989: الأغذية والبيئة.

• 1990: الغذاء من أجل المستقبل.

• 1991 : الأشجار في خدمة الحياة.

• 1992 : الأغذية والتغذية.

• 1993 : حصاد التنوع الطبيعي.

• 1994 : الماء عصب الحياة.

• 1995 : الغذاء للجميع.

• 1996 : مكافحة الجوع وسوء التغذية.

• 1997 : الاستثمار في الأمن الغذائي.

• 1998 : المرأة تطعم العالم.

• 1999 : الشباب ضد الجوع.

• 2000: ألفية متحررة من الجوع.

• 2001 : مكافحة الجوع للحد من الفقر.

• 2002 : الماء: عماد الأمن الغذائي.

• 2003 : العمل معا لإقامة تحالف دولي ضد الجوع.

• 2004 : التنوع البيولوجي للتحقيق الأمن الغذائي.

• 2005 : الزراعة والحوار بين الثقافات.

• 2006 : الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.

• 2007: الحق في الغذاء.

• 2008 : الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية.

• 2009 : تحقيق الأمن الغذائي في وقت الأزمات.

• 2010: معاً لمكافحة الجوع.

• 2011: أسعار الأغذية - من التأزّم إلى الاستقرار.

• 2012 : التعاونيات الزراعية تغذّي العالم.

• 2013 : النظم الغذائية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

• 2014 : الزراعة الأسريّة: «إطعام العالم ورعاية الكوكب».