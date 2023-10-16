رئيس جامعة دمياط يستقبل وفدا من تأهيلي دكتوراه تربية رياضية

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط لجنة الاختبار التأهيلي لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية وذلك بحضور االدكتور محمود المتبولى عميد الكلية و الوكلاء وأعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة.

وضمت اللجنة الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد صبحى حسنين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات ، والدكتور حسين السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ، والدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس جامعة بنى سويف السابق و أمين لجنة قطاع التربية الرياضية ، والدكتورة كوثر الموجى رئيس لجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الإدارة المدرسية ، الدكتور علاء حامد قائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد سابقاً ، الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضين ، الدكتور جمال محمد على عميد كلية تربية رياضية جامعة أسيوط ، الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد المصري ، والدكتور مجدى وكوك عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ولفيف من العمداء والوكلاء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره بالمشاركون في لجنة اختبار التأهيلي لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية.

وجهه رئيس الجامعة تعليماته بتوفير سبل الرعاية لأعضاء اللجنة لتسهيل مهام عملهم داخل جامعة دمياط وتمنى لكافة طلبة الدكتوراه المتقدمون للاختبار التأهيلي في هذه اللجنة التوفيق ومشيدا بجهودهم في نيل الدراجات العلمية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، فعاليات دورة تدريب أعضاء هيئة التدريس على دعم ذوى الهمم تحت عنوان " التصميم الشامل للتعليم" ، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة و هيئة الأمديست الأمريكية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية التعاون المشترك لدعم مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة دمياط ترعى أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتحرص على تذليل أية عقبات أو مصاعب قد تواجههم، مع تقديم كافة التسهيلات لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعمهم.

وجدير بالذكر، أنه تم اختيار جامعة دمياط بين خمس عشرة جامعة مصرية، لتنفيذ بروتوكول تعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية لتأسيس مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم وتحسين الخدمات المقدمة لهم منذ التحاقهم بالجامعة.