نائب وزير الخارجية الروسي: العمليات العشوائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدفع الصراع نحو التدهور

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، من أن الأوضاع في منطقة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني تميل إلى التدهور، في ظل العمليات العشوائية للجيش الإسرائيلي.

وقال ريابكوف - خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية -: "نعتقد أن الوضع في منطقة الصراع في الشرق الأوسط يميل ناحية التدهور بسبب العمليات العشوائية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار خطر شن عملية برية ودخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة".

وأضاف "أن سكان غزة وجدوا أنفسهم في حالة كارثة إنسانية"، قائلًا: "الناس لم يتمكنوا من الحصول على (العلاج الطبي وتلبية احتياجاتهم الأخرى)"، مشددًا أيضًا على أن "كل هذا يثير قلقا كبيرا في جميع أنحاء العالم".