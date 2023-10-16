نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بالحوامدية وأبوالنمرس.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبوالنمرس.

جاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد محطة رفع مصرف اللبيني الزراعي بالحرانية للأطمئنان علي أنتظام العمل داخل المحطة ومتابعة عملية رفع مياة الصرف الزراعي مشددا علي مسؤلي الصرف الزراعي بالمتابعة والمرور المستمر للتأكد من أنخفاض منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف العمومية.

رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس ومسؤلي مديرية الطرق والأدارة العامة لصرف شمال الجيزة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذه لأعمال الرصف.