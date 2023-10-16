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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: كارثة درنة الليبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد

جانب من آثار الفيضانات
جانب من آثار الفيضانات في ليبيا
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قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن مأساة درنة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، مؤكدًا أنه زار وفريق الأمم المتحدة في ليبيا المناطق المنكوبة.

وأضاف باتيلي - في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن والتي نقل تفاصيلها تلفزيون الوسط الليبي - أن مياه الفيضانات ابتلعت أجزاءً كبيرة جدًا من مدينة درنة، وقدمت أكثر من 24 منظمة إنسانية المساعدات اللازمة لدعم المتضررين من الفيضانات من أجل تمكينهم على التعافي.

وأكد باتيلي أن كارثة درنة أظهرت وحدة تلقائية بين الليبيين في كل أنحاء البلاد وعلى المستوى المؤسساتي فإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة كانا مستعدين لتقديم الدعم اللازم، لكن الحكومة المعنية من مجلس النواب جرى تكليفها بتقديم اللازم لعمليات الانقاذ.

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