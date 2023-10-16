ألمانيا تخطط لفرض ضوابط على حدودها مجددًا بصفة مؤقتة

تخطط ألمانيا، لفرض ضوابط على حدودها مجددًا مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا بصفة مؤقتة، مع ارتفاع عدد طلبات اللجوء.

وأفادت تقارير صحفية محلية - نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - بأن الضوابط ستشبه نقاط التفتيش المتمركزة التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إبلاغ المفوضية الأوروبية بخطة بلادها، وهو ما أكدته وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان.

ويرجع السبب في إحداث التغيير إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء الواردة في ألمانيا، حيث تكافح البلاد من أجل التعامل مع عصابات الإتجار بالبشر.