"الدفاع الروسية": مقتل وإصابة 700 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلتين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" و"سو-25" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلًا عن خسارة الجيش الأوكراني لأكثر من 700 من أفراده.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم/الاثنين/ - أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29"، وأخرى من طراز "سو-25"، فضلًا عن 31 طائرة مسيرة، واعتراض صاروخين من راجمات "هيمارس".

وأشارت إلى أن ضربات بعيدة المدى أصابت مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومرافق تخزين وقود الطائرات في منطقة مدينة خميلنيتسكي، وتم تدمير مركز اتصالات في مطار ميرجورود بمنطقة بولتافا.

وأضافت أنه تم صد العديد من الهجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 700 جندي أوكراني، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات في زابوروجيه وكوبيانسك وكراسنوليمانسك ودونيتسك وخيرسون.

في السياق، ذكرت الوزارة أن منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 491 طائرة مقاتلة، و250 مروحية، و7919 طائرة مسيرة، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12673 دبابة ومدرعة، و1163 راجمة صواريخ، و6788 مدفع هاون، و14365 مركبة عسكرية خاصة.