ميقاتي يُؤكد إجراء كافة الاتصالات لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة، معتبرًا أن وقف إطلاق النار يسهم في تحقيق هذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التي بدأت زيارة للبنان اليوم.

وشدد ميقاتي على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد، كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا وضم سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو ومديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط آن جريو وعدد من المستشارين.