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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يُؤكد إجراء كافة الاتصالات لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة، معتبرًا أن وقف إطلاق النار يسهم في تحقيق هذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التي بدأت زيارة للبنان اليوم.

وشدد ميقاتي على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد، كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا وضم سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو ومديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط آن جريو وعدد من المستشارين.

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نجيب ميقاتي لبنان وقف اطلاق النار
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