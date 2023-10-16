بري: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء خطر على الأمن القومي العربي والإسلامي

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التلويح الإسرائيلي بمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء، محذرا من مخاطر ذلك على الأمن القومي العربي والإسلامي والقضاء على القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) في المؤتمر الطارئ الذي عقد في الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بو غالي، ويناقش تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكد بري على حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة، من أجل تحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا بري إلى الإسراع فورًا في تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على كافة عواصم القرار في العالم لوقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط أيضًا من أجل وقف كل مشروعات التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى لا سيما مشروعات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.