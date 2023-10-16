وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي منع اتساع رقعة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا هاتفيا، اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الصراع وتقليل التكاليف الإنسانية للحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر الموقع الرسمي- " إن بلينكن تحدث عبر الهاتف اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورحب وزير خارجية الولايات المتحدة بمشاركة تركيا البناءة في محاولات خفض تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضاف ميلر أن "الوزيرين أكدا مجددا ضرورة قيام حماس بوقف جميع الهجمات العنيفة وإطلاق سراح الرهائن على الفور".