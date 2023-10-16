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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي منع اتساع رقعة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا هاتفيا، اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الصراع وتقليل التكاليف الإنسانية للحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر الموقع الرسمي- " إن بلينكن تحدث عبر الهاتف اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورحب وزير خارجية الولايات المتحدة بمشاركة تركيا البناءة في محاولات خفض تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضاف ميلر أن "الوزيرين أكدا مجددا ضرورة قيام حماس بوقف جميع الهجمات العنيفة وإطلاق سراح الرهائن على الفور".

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أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية
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