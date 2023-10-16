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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قائد تعليم القاهرة يكرم فراشات الجمباز الفائزات ببطولة كأس مصر

جانب من فعاليات التكريم
جانب من فعاليات التكريم
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 كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين، الطالبات الفائزات بالمركز الأول والثاني فى بطولة كأس مصر للجمباز (الأيروبيك - الفنى).

تم تكريم الطالبة رؤى هشام خالد بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة الشهيد شريف حجاج التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية الحاصلة على الميدالية الذهبية،مقتنصة المركز الأول فى الجمباز الايروبيك "فرد-انسات" ببطولة كأس مصر.

 كما تم تكريم الطالبة أوجينى رضا كمال بمدرسة الشهيد شريف حجاج التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لحصولها على المركز الثانى ببطولة كأس مصر للجمباز الفنى (أنسات)مرحلة ٧سنوات.

 

جاء ذلك بحضور أمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، وأولياء أمور الطلاب. 

وأكد " مدير المديرية" حرصه على دعم النشء والشباب المتفوقين في مختلف المجالات، وحثهم على مواصلة التفوق والنجاح فى سبيل خدمةالوطن، والنهوض به عاليًا.

كما أثنى موسى على دور أولياء الأمور فى دعم أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بجانب التركيز فى دراستهم ، مقدمًا لهم كل الشكر والتقدير على ما يقوموا به من جهد كبير مع أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

                                

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إدارة مصر الجديدة التربية والتعليم تعليم القاهرة بطولة كاس مصر
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