مشاركة متميزة لـ "بيت الشعر" في الفجيرة بـ "مهرجان أبوظبي"

اختتم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مشاركته في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبوظبي للشعر التي عقدت في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت شعار "الشعر يلهمنا"، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقد تضمن جناح بيت الشعر بالفجيرة، مجموعة متنوعة من الإصدارات حملت 23 عنوانًا في مجالات الشعر والموروث الشعبي والمعرفة، أصدرها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ودار المحيط ودار راشد للنشر، إضافة إلى عرض مادة فيلمية قدّمت لمحة عن إنجازات ومبادرات بيت الشعر بالفجيرة، ما أتاح للزوار التعرف إلى مشاريع "البيت" ونتاجاته الأدبية.

وشهد الجناح إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا من قبل الشعراء والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشعر الذين توافدوا على الجناح منذ بداية انطلاق المهرجان، حيث أشادوا بجهود "البيت" المتميزة في دعم ورعاية المواهب والمبدعين من الشعراء الإماراتيين والعرب، ومستوى ونوعية مبادراته وإصداراته.

وقال سعادة خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس بيت الشعر بالفجيرة: "شكلت مشاركتنا في مهرجان أبوظبي نجاحًا كبيرًا لبيت الشعر، حيث حققنا الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها للمشاركة التي تعد فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء والمهتمين بمجالات الشعر والأدب والموروث الثقافي، وتوسيع دائرة الشراكات المعرفية وتوطيد العلاقات الثقافية المحلية والعربية، فضلًا عن أنها أسهمت في تعزيز مكانة "الفجيرة الثقافية" كمؤسسة فاعلة في مجالات الثقافة والفنون والمعارف".

وأعرب الظنحاني عن شكره للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي على حسن تنظيم المهرجان وإخراجه بالصورة التي تليق بدولة الإمارات التي اعتادت تنظيم الفعاليات الكبرى وإخراجها في أبهى حلة لتحقيق الهدف المرجو منها.