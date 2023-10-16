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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يؤكد ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس القضاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان
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أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الإثنين، أن زيدان استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث تم بحث العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

على جانب متصل، أعلنت قيادة الشرطة العراقية عن ضبط أسلحة وأعتدة ومواد غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد.

وقالت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن"قوات الشرطة نفذت عمليات تفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق (حي البساتين، الشعب، الزعفرانية، المدائن، الثعالبة)"، أسفرت عن ضبط 12 بندقية مختلفة الأنواع، و7 مسدسات مختلفة الأنواع.

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العراق الشعب الفلسطيني المجلس الوطني الفلسطيني
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