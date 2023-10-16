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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية لبنان يجري سلسلة لقاءات ضمن حملة دبلوماسية استباقية لمنع التصعيد بالحدود الجنوبية

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد، اليوم، سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن اللقاءات شملت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، وسويسرا ماريون ويشلت، وروسيا ألكسندر روداكوف، واليابان ماجوشي ماسايوكي، والصين تشيان مينجيان، وفرنسا هيرفيه ماجرو، والأرجنتين موريسيو أليس، وبريطانيا هاميش كاول.


وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاءات التشاور مع سفراء الدول في آخر التطورات في غزة والجنوب اللبناني، حيث شدد الوزير بوحبيب على عدم رغبة لبنان في التصعيد، محذرا من عواقب الدعم اللامحدود لإسرائيل على الأمن والسلم الإقليميين، وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب من خلال قيامها بعقاب وحصار جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني في غزة.

وعلى صعيد متصل، بحث الوزير بوحبيب التطورات في المنطقة خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرتي خارجية أستراليا بيني وونج، ومملكة هولندا هانكي بروينز، حيث تم التشاور معهما وتبادل الأفكار حول كيفية ضبط النفس ووقف التصعيد، وإحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.. وتوافق الوزير بوحبيب مع الوزيرتين على رغبة لبنان ورغبة بلديهما في التهدئة، وضرورة بذل مزيد من الجهود لمنع انزلاق الأمور في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

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لبنان عبد الله بوحبيب الخارجية اللبنانية
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