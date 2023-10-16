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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئاسة الروسية تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبدء التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين

مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وبدء التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين.

وقال أوشاكوف - في تصريح صحفي، اليوم الإثنين - "نعتقد أن الأمر الرئيسي في هذا الوضع، هو وقف إطلاق النار فورًا وبدء عملية التسوية السياسية.. فالهدف من أي مفاوضات سلام يجب أن يكون تنفيذ صيغة الدولتين التي وافقت عليها الأمم المتحدة، والذي يفترض إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة ستعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيسين المصري والفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك مع الرئيسين السوري والإيراني.

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إسرائيل فلسطين
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