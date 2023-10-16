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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يُشارك في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء البرلمانات الإسلامية بشأن الأوضاع المُتدهورة في فلسطين

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 في أعمال الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، وقد ألقى كلمة تضمنت مايلي: 
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، مؤكدًا على أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الانساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني جمبًا إلى جمب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، مؤكدًا على أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج الاهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، ومُشددًا على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برلمانات الدول الاسلامية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الانسانية وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية.

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