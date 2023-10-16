بلينكن: نُقدر جهود القيادة المصرية لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة وندعم حل الدولتين بقوة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التي يحتاجونها.. وقال: إنه عقد محادثات مهمة في المنطقة تبادل فيها الرؤى مع قادتها في هذا الشأن تمت فيها إدانة العنف والتصعيد والعمل على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة.

وأشاد بلينكن بجاهزية مصر الدائمة والكاملة لتقديم المساعدة والدعم لسكان قطاع غزة.. وقال: "نحن ندعم تلك الجاهزية ونواصل اتصالاتنا مع الجانب المصري ومع الأمم المتحدة ودول أخرى لوضع الآلية المناسبة لذلك لكي تصل المساعدات لمن يحتاجونها من سكان غزة".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي - في مقابلة مع قناة "العربية" أجرتها الإعلامية راندة أبو العزم الليلة الماضية، ونشرتها الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين- بدعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستقبل القضية الفلسطينية.. وقال: "الدعوة مرحب بها وبأي جهود لكي نعمل معًا لتقرير الكيفية التي يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم الأمثل للشعب الفلسطيني وضمان وصول ما يحتاجونه من دعم وكذلك للحديث عن الرؤى المستقبلية للقضية برمتها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الفلسطينيين يجب عليهم أن يبقوا في ديارهم داخل أراضي غزة، وكل القادة الذين التقيتهم بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفضون دعاوى خروج الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وضرورة وصول ما يحتاجونه من دعم إنساني وإغاثي للبقاء داخل القطاع".

وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها لضمان ألا يتكرر ذلك وأن الادارة الأمريكية تعمل على ضمان سلامة المدنيين وإيصال المساعدات اللازمة من غداء ودواء ومياه لهم ومنع أي أعمال عدائية ضدهم، أن المياه قد أعيدت اليوم، إلى قطاع غزة بفضل اتصالاتنا المستمرة مع الجانب الإسرائيلي، واليوم نعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية وضمان خروج المدنيين الراغبين في ذلك من الأراضي التي تسيطر عليها حماس وهذا ما تنصب عليه محادثاتنا بالقول والفعل.

وردًا على سؤال حول سياسة الإغلاق الصارم التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة بما يحول دون وصول الأغذية والمساعدات والمياه والطاقة، وهل ناقش بلينكن مع قادة المنطقة عمل وقف إنسانى لإطلاق النار بغية ادخال المساعدات لسكان القطاع ؟

ورد بلينكن: لقد كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدًا من أفضل دبلوماسيينا خبرة وهو السفير ديفيد ساترفيلد وله خبرة طويلة بأوضاع المنطقة، لقيادة الجهود الرامية إلى تدبير الغوث الإنسانى كمبعوث خاص للرئيس الأمريكى وكلفه بإجراء ما يلزم من اتصالات مع كافة الأطراف في المنطقة لضمان وصول المساعدة لكل فلسطينى متضرر من تردى الأوضاع في غزة، وضمان ألا يصير الأمر إلى عقاب جماعى لسكان غزة، وهذا بالطبع ما سمعته من قادة المنطقة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنظمات الإنسانية والدولية، ونحن نتعاون مع القيادة المصرية والأمم المتحدة وكذلك إسرائيل والدول الأخرى المعنية بالأمر سعيا الى تجميع المساعدات وادخالها الى غزة وكف الأذى عن المدنيين الموجودين في غزة لضمان وجودهم فيها بمنأى عن الأذى.

وردًا على سؤال بشأن "حل الدولتين" أكد وزير الخارجية الامريكى أن سياسة الولايات المتحدة الدائمة وقناعتنا الراسخة هو دعم خيار حل الدولتين باعتباره الأفضل لحل القضية الفلسطينية.. وقال "إن حل الدولتين هو الحل الافضل لمستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن في الولايات المتحدة ندعمة بقوة".

وأضاف، أن الإدارة الأمريكية معنية بإعادة كافة الأمريكيين في منطقة الصراع إلى الأراضي الأمريكية ونحن نعمل على تحقيق ذلك.. "ولن أقول تفصيلات أخرى في هذا الشأن".